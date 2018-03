Incidente sul lavoro nell'azienda vitivinicola: grave un manovale di 30 anni

PASTRENGO - Un manovale 30enne di origini moldave è rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro avvenuto a Pastrengo (Verona), in un'azienda vitivinicola durante le operazioni di smontaggio di un pesante pannello. L'uomo ha subito lo schiacciamento degli arti inferiori e del bacino. L'operaio, che non ha perso conoscenza, è stato immediatamente soccorso dai carabinieri della stazione di Pastrengo e dai vigili del fuoco di Bardolino, venendo trasportato con l'elicottero del 118 all'ospedale veronese di Borgo Trento, dove si trova tuttora ricoverato e sottoposto a visite specialistiche; non è in pericolo di vita. Sul posto dell'incidente sono intervenuti i tecnici dello Spisal di Valeggio sul Mincio, per svolgere gli accertamenti sulle cause dell'episodio.

