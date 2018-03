SOAVE - Grave incidente sul lavoro questa mattina alla locale cantina sociale di Soave. Un operaio di una ditta esterna che stava lavorando all'ampliamento dello stabile si è ferito gravemente: sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118 che hanno stabilizzato l'uomo e l'hanno portato con un grave trauma toracico all'ospedale di Borgo Trento a Verona.



Secondo la prima ricostruzione fatta dai carabinieri di San Bonifacio arrivati sul cantiere, l'uomo, un quarantenne residente a Tezze sul Brenta, nel vicentino, si trovava su una piattaforma aerea per manovrare un congegno per il sollevamento di materiale quando, per cause in corso di accertamento, è rimasto impigliato con l'imbragatura finendo schiacciato tra la piattaforma e il pannello in ferro che stava posizionando. L'uomo si trova ora in prognosi riservata mentre la piattaforma è stata sequestrata dai carabinieri.

