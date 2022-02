Crolla un solaio nel cantiere edile: operaio ferito a una gamba

VERONA - Grave incidente sul lavoro alle 14.19 di oggi, 9 febbraio, i vigili del fuoco sono intervenuti per soccorrere un operaio intrappolato per il crollo in un cantiere edile. L'incidente è accaduto a Caprino Veronese in via Beccherle.

L'uomo, intento a lavorare alla ristrutturazione di un appartamento in una corte padronale, è rimasto incastrato nei locali seminterrati a causa del crollo parziale del solaio. I vigili del fuoco, giunti da Bardolino, raggiunto l'operaio hanno iniziato a scavare per liberare la gamba che risultava bloccata dalle macerie.

APPROFONDIMENTI MORTI BIANCHE Investito da un carrello elevatore, muore un operaio di 58 anni a...

Al termine è stato trasportato fuori dallo stabile e affidato alle cure dei sanitari. Sul posto anche personale Spisal e carabinieri. Le operazioni di soccorso si sono concluse intorno alle ore 16.15.