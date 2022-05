Paura nel cantiere edile, operaio scivola e precipita dal ponteggio: è grave

VERONA - È stato portato all'ospedale di Borgo Trento in gravi condizioni l'operaio edile che oggi, 19 maggio, poco le 14,30 è caduto da un'impalcatura mentre era al lavoro in un cantiere di via Camporosolo a San Bonifacio (Verona).

L'uomo, un 40enne italiano, è scivolato da un ponteggio alto circa 2,5 metri, piombando rovinosamente a terra. Subito soccorso dai colleghi di lavoro e, quindi, dagli operatori del 118 giunti sul posto con l'elicottero ed un'ambulanza, l'uomo è stato elitrasportato in codice rosso all'ospedale di Verona.

Sul posto per gli accertamenti del caso i carabinieri di S. Bonifacio ed i tecnici dello Spisal dell'Ulss 9.