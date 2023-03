Operaio cade da un'impalcatura di 3 metri: è grave

SAN BONIFACIO - Nel primo pomeriggio di oggi, 13 marzo 2023, un operaio 63enne, dipendente di una ditta specializzata nella, con sede in Arcole , impegnato presso un capannone in San Bonifacio , per cause in corso di accertamento, è caduto da un'altezza di circa 3 metri, procurandosi gravi lesioni. E' stato soccorso ed elitrasportato presso l'ospedale di Verona Borgo Trento. Accertamenti in corso da parte dello SPISAL ULSS 9 scaligera.