Incidente sul lavoro, grave operaio dell'Alta velocità caduto da 7 metri

VERONA - E' stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale di Borgo Trento a Verona un operaio che, oggi 9 dicembre poco dopo le 15 mentre stava lavorando in un cantiere dell'Alta Velocità a Peschiera del Garda, è caduto da un'altezza di 7 metri. Subito soccorso dai colleghi, l'uomo è stato poi stabilizzato dagli operatori del 118, giunti sul posto con l'elicottero di Verona Emergenza. È quindi stato elitrasportato all'ospedale in codice rosso. Sul posto anche i Carabinieri.