Tragedia nel cantiere edile: operaio trovato morto incastrato in un tombino

VERONA - Due infortuni mortali sul lavoro nel Veronese nel giro di due ore e altri due incidenti anche nel Veneziano, ma con conseguenze per fortuna meno gravi. Un agricoltore è morto mentre stava eseguendo dei lavori in un terreno accanto alla sua abitazione a Quinzano, frazione sulle colline di Verona. L'anziano era a bordo di una motozappa che per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri è rimasto schiacciato sotto il mezzo.

APPROFONDIMENTI QUINZANO Tragedia in campagna, agricoltore arrotato dalla sua motozappa

Invece a Mazzurega di Fumane, in Valpolicella, un operaio è morto all'interno di un cantiere edile. L'uomo è caduto in un tombino ed è rimasto ucciso sul colpo.

Tragedia di Fumane

Il dramma nel cantiere edile tra Mazzurega e Cavalo, frazioni collinari a nord di Fumane. Il cantiere in corso è per la ristrutturazione di un'abitazione privata e la vittima è stata trovata morta con metà del corpo riversa proprio sul pozzetto, incastrata.

A tarda sera non era ancora stato ufficializzato il nome della vittima.