Cade da un'altezza di due metri: morto un 73enne a Casaleone

PRESSANA - Un uomo di 73 anni, residente a Pressana (Verona), è morto in un incidente sul lavoro avvenuto oggi a Casaleone, nella bassa veronese. La vittima, collaboratore dell'azienda, per cause in corso di accertamento ha perso la vita cadendo da un'altezza di circa due metri. L'uomo ha battuto la testa al suolo ed è morto sul colpo. Il personale del Suem 118 intervenuto sul posto non ha potuto fare altro che constatare il decesso. La salma, come disposto dall'autorità Giudiziaria, è stata messa a disposizione dei familiari. Sull'episodio indagano lo Spisal di Bovolone dell'Ulss 9 Scaligera e i Carabinieri di Sanguinetto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA