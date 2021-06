Incidente sul Lago di Garda, disposta autopsia sui corpi: indagati i due turisti tedeschi

È stata disposta dalla Procura di Brescia l'autopsia sui corpi del 37enne Umberto Garzarella e della 25enne Greta Nedrotti, uccisi nel Lago di Garda travolti da un motoscafo mentre erano in barca la notte tra sabato e domenica. I due turisti tedeschi di 52 anni che erano alla guida del motoscafo sono ora indagati, a piede libero, per duplice omicidio colposo e omissione di soccorso. Dovranno restare a disposizione dell'autorità giudiziaria e non potranno rientrare in Germania: gli inquirenti attendono per oggi gli esiti dell'alcol test effettuato sui due turisti.

Alcool test e velocità

Gli inquirenti restano in attesa per oggi degli esiti sull'alcol test fatto sui due stranieri. L’attenzione ora si concentrerà sull’accertamento della velocità tenuta al momento dell’impatto e sulla lucidità di chi era al timone. L'incidente è avvenuto nella notte tra sabato e domenica scorsa e le indagini hanno occupato l'intera giornata di domenica.

