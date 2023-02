Verona. Attraversa la strada e viene investito da uno scooter: 62enne padovano gravissimo

VERONA - C'è apprensione per le sorti di un uomo di 62 anni originario del Padovano che oggi, 2 febbraio, è rimasto vittima di un grave incidente stradale nel lungadige Rubele a Verona. Secondo una prima ricostruzione effettuata dagli agenti del Reparto Motorizzato della Polizia locale, il sessantaduenne alle 7 del mattino mentre attraversava la strada sarebbe stato investito da uno scooter che l'ha centrato in pieno. Il pedone è caduto rovinosamente a terra privo di sensi. Lievemente ferito lo scooterista.

Sul posto oltre alla Polizia locale si sono portati i sanitari del Suem 118. L'uomo è stato intubato e stabilizzato e trasportato d'urgenza in prognosi riservata all'ospedale Borgo Trento di Verona. Saranno decisive le prossime ore per conoscerne i possibili margini di recupero. Nel frattempo il pubblico ministero di turno, allertato dalla pattuglia della Polizia locale, ha disposto il sequestro del mezzo. La viabilità nel lungadige Rubele ha subito importanti rallentamenti, tempo necessario agli operatori di terminare l'attività.