Investito e schiacciato da un'auto: 50enne perde la vita

VERONA - Un uomo di 50 anni ha perso la vita, investito e schiacciato da un’auto, oggi poco dopo le 16,15 di oggi, 27 gennaio 203, a Verona. L’incidente è avvenuto in città e ancora non è chiara la dinamica e nemmeno l’identità della vittima. Sul posto sono subito giunti i soccorsi del 118 con un’automedica ed un’ambulanza, ma il per il 50enne non c’era più nulla da fare. Sul posto anche i Vigili del fuoco e la Polizia municipale.