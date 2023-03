Frontale fra due auto: 3 feriti, due sono gravi

VERONA - Alle ore 14:40 di oggi - 14 marzo - a Tregnago, lungo la SP10, altezza via Croce Molinara, un'auto Fiat condotta da un 68enne di Tregnago, è finita in frontale contro una Volkswagen Lupo, condotta da un 25enne di Colognola ai Colli, proveniente dal senso opposto.

I due conducenti, soccorsi da personale SUEM 118, sono stati elitrasportati presso Ospedale di Verona Borgo Trento, non in pericolo di vita. Il passeggero della Volkswagen, accompagnato presso ospedale di San Bonifacio per i necessari controlli. SP10 chiusa al traffico; viabilità ripristinata alle successive ore 17.

Rilievi tecnici a cura personale Compagnia CC di San Bonifacio