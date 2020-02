Auto con 4 amici finisce nella scarpata: gravissimi due ventenni, feriti gli altri

VERONA - Due ragazzi veronesi ventenni sono in gravissime condizioni e altri dopo sono rimasti feriti dopo essere precipitati con l'auto in una scarpata a Sant'Anna d'Alfaedo (Verona). L'incidente è avvenuto ieri sera lungo la provinciale 34 tra le località Fosse e Ceredo. A bordo dell'auto, uscita di strada finendo nella scarpata sottostante, c'erano quattro giovani che sono stati sbalzati dal mezzo.



Uno di loro è riuscito a risalire sulla strada e a chiedere aiuto, mentre per gli altri tre stato necessario l'intervento del Soccorso Alpino, impegnato oltre due ore per il recupero di tutte le persone coinvolte. Due dei quattro, con lievi escoriazioni, sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale di Negrar (Verona), mentre il conducente ed il quarto sono stati trasferiti in gravissime condizioni a Verona all'ospedale di Borgo Trento. Sono stati raggiunti dai soccorritori soltanto dopo oltre due ore di lavoro. Le cause dell'incidente sono in corso di accertamento da parte dei carabinieri.