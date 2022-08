Verona, si schiantano contro un'auto a bordo di uno scooter rubato: due giovani sono gravi

VERONA - Viaggiavano su uno scooter rubato i due giovani che si sono scontrati contro un'auto. E ora versano in gravi condizioni in ospedale. L'incidente è avvenuto a Verona, nel quartiere Valdonega. I due giovani erano in sella di un'Honda SH 125 che si è scontrata frontalmente con una Fiat Fiorino guidata da un 61enne, rimasto illeso. Molto gravi le condizioni dei due che viaggiavano sullo scooter, uno di 17 anni e l'altro ancora in corso di identificazione da parte della polizia locale. Dai primi accertamenti è emerso che il proprietario dello scooter ne aveva denunciato il furto pochi giorni fa: su questo aspetto sono in corso approfondimenti.