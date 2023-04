Scontro auto-Tir, donna resta incastrata fra le lamiere: è grave

BARDOLINO - Spaventoso scontro oggi - 7 aprile - avvenuto sulla SP 30, via Monte Baldo, nel comune di Pastrengo intorno all 11. I vigili del fuoco giunti da Bardolino con 5 uomini hanno estratto dalle lamiere la conducente di un'auto, una donna di 68 anni, che era rimasta incastrata all'interno del mezzo, fra le lamiere: è stata poi portata in ospedale con l'elisoccorso.

L'intervento utilizzando divaricatori e cesoie idrauliche, per poi affidare la donna alle cure dei sanitari.