Taxi con a bordo una disabile si scontra con un'auto e si ribalta: la donna resta incastrata Foto

VERONA - Nella tarda mattinata di oggi, 22 aprile, i soccorsi e una squadra di vigili del fuoco sono intervenuti, in via Pitagora a Verona, per lo scontro tra due auto. A seguito dell'urto un taxi che trasportava una donna di 73 anni con disabilità si è rovesciato sul fianco, e lei è rimasta incastrata nell'abitacolo.





Con i sanitari si è provveduto all'estrazione dalla parte posteriore del veicolo, nel frattempo messo in sicurezza con stabilizzatori; leggermente ferito anche il conducente del mezzo capovolto. Sul posto anche Polizia locale per rilievi.