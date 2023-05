Incidente al circuito di motocross: 20enne cade e viene centrato da un motociclista. È grave

MANTOVA - Attimi di paura al circuito di motocross di Mantova, dove sabato 6 maggio si è verificato un incidente che poteva stroncare la vita di un 20enne del veronese. Il ragazzo, originario di Bevilacqua e grande appassionato delle due ruote, si era recato nel pomeriggio alla pista per allenarsi con la sua motocicletta. Dopo qualche giro, il 20enne ha affrontato nuovamente un salto che prima d'allora non gli aveva dato problemi. Per cause ancora da chiarire, il motocrossista è atterrato in maniera scomposta ed è rovinato a terra. Poco distante, seguiva un altra motocicletta che, non potendo evitare il 20enne a terra, è letteralmente saltata sopra il suo corpo. L'impatto violentissimo ha provocato fratture multiple ad un braccio e altre lesioni all'osso del bacino. Questione di centimetri e le conseguenze dell'incidente avrebbero potuto essere tragiche. Il ragazzo, sempre rimasto cosciente, è stato soccorso dai sanitari del luogo e trasferito all'ospedale di Mantova, dove verrà operato nella giornata di lunedì 8 maggio. Le sue condizioni sono stabili.

Ultimo aggiornamento: 13:24

