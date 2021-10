Verona, cade da cavallo al rifugio Castelberto in Lessinia: grave una donna

VERONA - È stata trasportata all'ospedale di Borgo Trento a Verona in gravi condizioni la donna che oggi, poco dopo le 15,30, è rimasta vittima di una brutta caduta da cavallo in Lessinia, vicino al rifugio Castelberto, sopra Erbezzo. Immediatamente sono scattati i soccorsi e sul posto sono arrivati gli operatori del 118 con l'elicottero di Verona Emergenza. Avrebbe riportato gravi lesioni. È stata, infatti, portata in elicottero con codice rosso all'ospedale di Borgo Trento.

La donna ferita

La amazzone, in escursione con un gruppo proveniente da Brescia, era in sella al cavallo quando l'animale ha accidentalmente urtato un filo elettrico di una recinzione, imbizzarrendosi e disarcionando la cavallerizza. Cadendo, la donna avrebbe battuto violentemente la testa per terra.