CASTEL D'AZZANO - Un uomo è morto in un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di oggi a Castel d'Azzano (Verona). La vittima era a bordo di uno scooter che, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia stradale, si è scontrato con un camion. Il motociclista è morto all'istante, mentre il conducente del mezzo pesante è stato trasportato in ospedale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA