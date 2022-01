Esce di strada, si cappotta in canale e rimane con la testa immersa e le gambe incastrate

PRESSANA - Esce di strada con l'auto, si cappotta in un canale e rimane con la testa immersa nell'acqua e le gambe incastrate nell'abitacolo. Alle 18.15 di oggi, domenica 23 gennaio, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Moron a Pressana per un’auto finita rovesciata in un canale di scolo: salvato un anziano con la testa parzialmente in acqua.

I pompieri arrivati da Lonigo e successivamente da Legnago, sono entrati in acqua dando il cambio all’operatore sanitario del Suem, che stava sorreggendo la testa dell’uomo. Altri vigili del fuoco hanno intanto liberato le gambe dell’automobilista rimaste incastrate, riuscendo a liberarlo l’uomo. L’anziano è stato preso in cura dal personale sanitario, stabilizzato e trasferito in ospedale. La polizia stradale ha eseguito i rilievi del sinistro.