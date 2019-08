Incidente in cantiere: resta incastrato con le gambe sotto gli infissi

BARDOLINO - Questa mattina, intorno alle 9.15 i vigili del fuoco di Bardolino sono intervenuti per un incidente sul lavoro. In un cantiere ubicato in strada del Vettor, a causa del ribaltamento di alcuni infissi in alluminio stoccati per il montaggio un uomo è rimasto incastrato con gli arti inferiori. I pompieri, utilizzando dei divaricatori oleodinamici e dei cuscini di sollevamento, hanno lavorato per sollevare il carico e estrarre l'uomo. Preso in carico dai sanitari, l'uomo è stato immobilizzato per il trasporto presso l'ospedale di borgo Trento a Verona.

