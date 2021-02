Tampona un tir sul raccordo della A4: automobilista muore sul colpo, traffico bloccato

VERONA - Perde la vita tamponando un Tir in autostrada: traffico bloccato. Grave incidente oggi - 23 febbraio - poco dopo le 14 sull'Autostrada del Brennero in corrispondenza del casello di Nogarole Rocca, in direzione nord. Un'automobilista ha tamponato con al sua vettura un Tir che lo precedeva, perdendo la vita sul colpo.

Nello stesso momento accadeva un altro incidente tra tre auto con il blocco del traffico in direzione nord. Sul posto sono ancora in atto le operazioni di soccorso che vedono impegnati gli uomini del 118, arrivati con l'elicottero di Verona Emergenza, i vigili del fuoco, la Polizia autostradale ed il personale dell'Autostrada.

La viabilità in direzione nord è stata riattivata sopo dopo le 15 e si sono registrate code di oltre 4 chilometri.

Ultimo aggiornamento: 16:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA