Caos in A4, Tir sbanda e va fuori strada tra Verona Est e Soave: gravissimo il camionista

VERONA - Un camion si è ribaltato oggi, 17 marzo, poco dopo le 17, sull'autostrada A4 Brescia-Padova tra i caselli di Verona Est e Soave. Gravissimo l'autista del Tir che è stato estratto dall'abitacolo a fatica dai vigili del fuoco intervenuti assieme agli operatori del 118 ed alla Polizia stradale.

L'uomo - un 45enne residente in provincia di Bari - è stato intubato sul posto ed elitrasportato in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento. Disagi al traffico autostradale in direzione Venezia.

Ultimo aggiornamento: 19:15

