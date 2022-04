Auto ruote all'aria dopo schianto: 32enne salvato dai residenti che raddrizzano il mezzo

VERONA - Perde il controllo dell'auo e si ribalta: soccorso dai residenti che raddrizzano il mezzo per salvarlo. Questa mattina, domenica 3 aprile, alle 6.50 i vigili del fuoco sono intervenuti per incidente stradale in località Ca di David a Verona. In via Belfiore, un 32enne veronese alla guida di una Fiat Punto ha perso il controllo e, dopo aver divelto un palo della luce e un segnale luminoso di attraversamento pedonale, si è ribaltata su un fianco. Il conducente rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo è stato aiutato da alcuni passanti che, dopo aver raddrizzato la vettura, hanno aiutato il giovane ad uscire. Giunti sul posto I vigili del fuoco di Verona hanno provveduto a mettere in sicurezza l'automobile mentre il personale sanitario provvedeva a prestare le prime cure per poi trasportare il conducente in ospedale.