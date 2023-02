Frontale con la sua Bmw contro un'auto, papà Maurizio muore in moto come il figlio a pochi anni di distanza Foto

VERONA - Terribile, tragico destino per padre e figlio: sono morti sulla strada, in sella a una moto. A distruggere la famiglia veronese Chiossi è stato il rivivere il dramma di 12 anni fa. Giovedì scorso - 9 febbraio - è infatti deceduto a Cerea il 59enne Maurizio Chiossi che, a bordo della sua Bmw si è scontrato in frontale con una Toyota Corolla. La famiglia il 23 dicembre 2011 aveva perso Alessandro, allora appena 18enne, investito frontalmente sempre alle 18 (stesso orario della tragedia di giovedì) da un furgone a Oppeano nei pressi della Transpolesana.

Quella tragedia aveva segnato la vita di Maurizio che a Bovolone gestiva una erbosteria.

Gli amici

«Adesso sei con Alessandro, sarete sempre nei nostri cuori. Raggiungi il tuo amato Ale, lui era ogni giorno nelle tue parole. Vi siete mancati come l’aria! 12 anni, dove la mancanza ogni giorno ha soffocato ogni pensiero del tuo papà.. oggi vi riabbracciate! Vi immagino, voi due, di nuovo assieme! Chissà che festa!» scrivono sui social gli amici sottolineando il tragico legametra padre e figlio. Distrutta dal dolore la moglie Antonella. «Il primo giorno senza te. Il primo giorno che rincontri lui - posta un’amica - Un abbraccio fin lassù, stringilo forte anche per noi. Buon viaggio».