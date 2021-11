Bimbo di 4 anni investito da un autobus e rianimato da un'infermiera di passaggio

VERONA - È stato rianimato sulla strada da un'infermiera che in quel momento stava passando un piccolo di 4 anni che oggi, 11 novembre, poco dopo le 15, è stato investito da un autobus a Bonferraro, frazione di Sorgà. L'incidente è avvenuto in via Oberdan e il piccolo è stato portato in gravi condizioni all'ospedale di Borgo Trento con l'elicottero di Verona Emergenza.

A soccorrerlo per prima, in attesa dell'arrivo degli operatori del 118, è stata un'infermiera che in quel momento stava passando per la strada ed ha assistito all'incidente. La donna si è subito precipitata in soccorso al bambino e, collegata via telefono con la centrale operativa del 118, è riuscita a rianimarlo, salvandole la vita. Subito dopo sono arrivati gli operatori del 118 che l'hanno stabilizzato e quindi trasportato in codice rosso a Borgo Trento. Sul posto anche la Polizia stradale che sta ricostruendo la dinamica esatta dell'incidente.