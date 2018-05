Tragedia nella notte: 15enne in bici travolto e ucciso da un'auto Investitore va via, poi si presenta dai carabinieri: positivo all'alcoltest

ZEVIO - Un ragazzo di 15 anni è morto dopo essere stato investito da un'auto. L'incidente è accaduto la scorsa notte nel Veronese, sulla Strada Ronchesana, in località Villabroggia, nel comune di Zevio (Verona). Il 15enne era in bicicletta, è stato investito da un'auto restando ucciso sul colpo. Sul posto per i rilievi è intervenuta la Polizia stradale.



INVESTITORE VA VIA MA POI SI PRESENTA DAI CARABINIERI

Il 26enne alla guida dell'auto si è allontanato dal luogo dell'incidente ma alle due di notte si è presentato in caserma dai carabinieri, dicendo di essere rimasto coinvolto in un incidente stradale. Il giovane è risultato positivo all'alcoltest e denunciato per omicidio stradale.

