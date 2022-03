Schianto in A4: auto contro Tir, traffico in tilt Ci sono 2 feriti

VERONA - Grave incidente poco prima delle 20 di questa sera - 18 marzo - sull'autostrada Serenissima nel tratto veronese, all'altezza di Soave, con un'auto che si è scontrata con un Tir. I soccorsi al momento sono ancora in atto. Sul posto, oltre agli operatori del 118 con un'automedica e due ambulanze, sono dovuti intervenire anche i vigili del fuoco. L'incidente è avvenuto in direzione Venezia e si sono create lunghe code fino alle 21.

Ci sono stati due feriti, non gravi, trasportati all'ospedale di San Bonifacio.

Malore fatale alla guida

Un malore sarebbe la causa, invece, dell'incidente stradale e del decesso di questo pomeriggio, 18 marzo, a Salizzole alle 16.30: un automobilista è uscito di strada in via Donizetti. Lo hanno soccorso i sanitari del 118, giunti sul posto con un'ambulanza e con l'elicottero. Con il loro intervento, però, non è stato possibile rianimarlo, ormai accasciato sul volante.

L'auto era sul ciglio della strada dopo l'uscita autonoma.