Incidente in autostrada, ambulanza si schianta contro un tir

NOGAROLE ROCCA - All'alba di questa mattina, 30 ottobre, personale dei vigili del fuoco è intervenuto in A22 per un tamponamento.

L'allarme è partito alle 5.36 quando all'altezza dello svincolo di Nogarole Rocca, in direzione Modena, un'ambulanza ha tampo violentemente un autoarticolato. Il mezzo di soccorso, con a bordo il conducente e il soccorritore, era in rientro nella propria sede ad Arezzo.

A causa dello scontro il soccorritore rimaneva incastrato tra le lamiere.

I vigili del fuoco, partiti da Verona con 2 automezzi tra cui un autogrù e 7 uomini, hanno lavorato utilizzando cesoie e divaricatori idraulici per liberare l'uomo, che aveva gli arti inferiori incastrati tra le lamiere, e affidato alle cure dei sanitari.

I due soccorritori dopo le prime cure sono stati trasportati in ospedale per ulteriori accertamenti, illeso l'autista del mezzo pesante coinvolto nel tamponamento.

Durante tutte le operazioni di soccorso e messa in sicurezza l'autostrada e rimasta aperta sulla sola corsia di sorpasso.