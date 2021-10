Autoarticolato carico di frutta e verdura si ribalta e perde carburante: strada provinciale chiusa

MOZZACANE - Tir si ribalta, incidente sulla Strada provinciale a Mozzacane. Questa mattina, venerdì 8 ottobre, i vigili del fuoco sono intervenuti a Mozzecane sulla SP3, via Mediana, per un incidente stradale.

Un autoarticolato, con cella frigorifera adibita al trasporto di frutta e verdura, per cause ancora in fase di accertamento ha perso il controllo ribaltandosi su un fianco, illeso l'autista che è stato comunque trasportato in ospedale, con l'elicottero di Verona Emergenza, per accertamenti.



Dopo il ribaltamento il mezzo ha iniziato a perdere carburante dal serbatoio e da alcuni raccordi. L'intervento dei vigili del fuoco, giunti da Verona e da Villafranca è servito anche a mettere in sicurezza la perdita di liquido infiammabile per permettere agli operatori di trasbordare il carico su un altro mezzo prima di raddrizzare il veicolo. Nessun altro mezzo è stato coinvolto nell'incidente, le operazioni sono ancora in atto e la strada è chiusa al traffico su entrambe le corsie.