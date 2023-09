Auto investe sulle strisce due fratelli di 9 e 15 anni: ricoverati

VERONA - Sono ricoverati in osservazione pediatrica due fratelli di 9 e 15 anni, investiti ieri sera da un'auto sulle striscie pedonali, a Verona, in via Tevere. Intervenuti sul posto, gli agenti del reparto motorizzato della Polizia locale hanno accertato che l'incidente era avvenuto sulle strisce di attraversamento dei pedoni, ed hanno quindi multato e ritirato la patente al conducente della vettura, una Honda Jazz. Sarà la Prefettura a stabilire il periodo di sospensione del documento di guida, che può arrivare fino ai due anni, in base alle lesioni riportate e alle violazioni pregresse al codice della strada già accertate. Il veicolo presentava il parabrezza sfondato.

