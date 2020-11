Schianto fra due auto, una finisce fuori strada: ferite le due automobiliste 60enni

Poco dopo le 18:30 di oggi i vigili del fuoco sono intervenuti in via Stra a Veronella per un incidente stradale. A seguito di uno scontro tra due auto, una vettura è uscita di strada finendo nel fossato adiacente alla carreggiata.

Le due conducenti, due donne poco più che sessantenni, sono rimaste chiuse negli abitacoli, anche se fortunatamente non incastrate: per liberarle è comunque intervenuta una squadra di pompieri dal distaccamento di Caldiero, che le ha poi affidate alle cure dei sanitari intervenuti con diverse ambulanze.

Presenti i Carabinieri per rilievi del caso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA