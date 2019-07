Scontro fra motociclisti allo svincolo: un morto e un ferito gravissimo Traffico in tilt sull'A22: 6 km di coda

di Massimo Rossignati

VERONA - Un motociclista è morto ed un altro è in gravissime condizioni: questo il tragico bilancio dell'incidente avvenuto poco prima delle 11 allo svincolo di uscita dallache porta al casello di Affi (Verona).Sul posto sono subito arrivati con l'elicottero i soccorsi del 118 di Verona che hanno immediatamente trasportato il motociclista ferito, ma in gravissime condizioni, all'ospedale di Borgo Trento.L'incidente è avvenuto proprio all'innesto dello svincolo di uscita di Affi, sulla corsia in direzione Nord. Al momento si registrano ancora forti rallentamenti del traffico per le operazioni di soccorso sulla corsia verso il