Scoppia pneumatico, tir si rovescia in A4: autostrada chiusa per ore

VERONA - Questa mattina, 25 ottobre, alle 8.25 i vigili del fuoco sono intervenuti in Autostrada A4 al km 268 direzione Milano, per il ribaltamento di un autotreno.

Il mezzo pesante, che trasportava scarti della depurazione industriale, a causa dello scoppio di uno pneumatico ha perso il controllo uscendo di strada e finendo da prima contro la scarpata adiacente per poi ribaltarsi sulla sede stradale, nessun altro mezzo è rimasto coinvolto dall'incidente.

I vigili del fuoco, giunti con 2 mezzi da Bardolino e un autogrù daVerona, hanno operato con cesoie e divaricatori idraulici per estrarre dalle lamiere il 41enne incastrato che era alla guida del mezzo per poi affidarlo alle cure dei sanitari giunti sul posto anche con l'elicottero del SUEM 118. A causa dell'incidente il tratto autostradale compreso tra i caselli di Sommacampagna e Peschiera del Garda è rimasto comprelatemente chiuso al traffico, per permettere le operazioni di soccorso, solo alle ore 11.30 è stato possibili riaprire 2 corsie. I vigili del fuoco sono rimasti al lavoro per ore per bonificare la parte del carico che si è riversata sulla via.