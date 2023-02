Verona. Scontro in A4 tra auto e pulmino, uno dei passeggeri muore. Tre feriti, tratto di autostrada chiuso

VERONA - Un uomo è morto ed un altro è rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto nel pomeriggio sull'autostrada A4 Venezia-Milano tra Sommacampagna e Peschiera del Garda, lungo la carreggiata in direzione Milano.

Nello scontro sono rimaste coinvolte un'auto ed un pulmino che trasportava lavoratori stranieri, uno dei passeggeri è morto per i gravi traumi riportati. Il conducente dell'auto è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento. Altre tre persone sono rimaste ferite in modo non grave e sono ricoverate all'ospedale di Peschiera del Garda. Il tratto autostradale stato chiuso al traffico e code si sono formate anche nella carreggiata opposta per i rallentamenti provocati dai curiosi. Sul posto, oltre ai sanitari del 118 e alla polizia stradale, sono intervenuti i vigili del fuoco.