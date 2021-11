Tragica carambola in A4: cinque auto coinvolte, un morto e feriti. Lunghe code in autostrada

VERONA - Tragico incidente stradale in A4 con una persona deceduta, oggi - 5 novembre - poco dopo le 14,30 sull'autostrada Serenissima, all'altezza del casello di Soave, in direzione Venezia. I mezzi coinvolti sono 5 e sul posto sono stati per ora i soccorritori e il Suem giunto con l'elicottero ed un'ambulanza, assieme alla Polizia Stradale e ai vigili del fuoco. Estratto dalle auto anche un ferito grave che è stato trasportato all'ospedale di San Bonifacio. L'incidente è avvenuto sulla corsia in direzione Venezia fra Soave e Montebello. Forti disagi al traffico in entrambe le direzioni con code fino ad oltre 12 km.

Dalle prime informazioni la vittima sarebbe un automobilista di 75 anni di cui non sono ancora state rese note le generalità.

++ IN AGGIORNAMENTO ++