Auto prende fuoco: rimane solo lo scheletro e danneggia la vettura vicino

VERONA - Auto prende fuoco e non solo rimane completamente distrutta, ma danneggia anche una vettura parcheggiata vicino. È successo poco prima delle 21 di ieri sera, 22 dicembre, numerosi residenti hanno chiamato la sala operativa dei Vigili del fuoco per segnalare l'incendio di una'autovettura in via Caprera, in centro a Verona. Le fiamme sono scaturite nel vano motore e si sono in poco tempo propagate a tutto il resto del veicolo, lambendo e danneggiando anche un'altra macchina parcheggiata. I pompieri in pochi minuti sono giunti sul posto con un'autopompa ed hanno spento il rogo con acqua e schiuma, contenendo i danni al vicino veicolo.