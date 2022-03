A fuoco il tetto di una villa: 100 metri quadri in fiamme

BARDOLINO - Alle mezzogiorno di oggi, domenica 13 marzo, i vigili del fuoco sono intervenuti per l'incendio di un tetto. Le fiamme hanno interessato parte del tetto ventilato di una villa in strada del Progno a Bardolino. I pompieri partiti dal distaccamento di Bardolino, con 2 mezzi e 7 uomini oltre ad 1 squadra di vigili volontari giunta da Villafranca, hanno lavorato, scoprendo e tagliando parte della struttura, per evitare il propagarsi delle fiamme all'intera falda di tetto dello stabile. Ad andare distrutti dalle fiamme circa 100 mq di copertura, per cui si è reso necessario dichiarare inagibile parte del sottotetto interessato. Nessuna persona è rimasta coinvolta dall'incendio e non si è reso necessario evacuare nessuna famiglia residente che, al termine dell'intervento, è potuta rientrare in casa. Le operazioni si sono concluse alle ore 14.30 circa, le cause sono al vaglio di personale tecnico del comando dei vigili del fuoco.