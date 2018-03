Incendio in un sottotetto: paura in un condominio nella notte

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VILLAFRANCA - Intorno alle ore 4 della notte scorsa i Vigili del fuoco di Verona sono intervenuti adi Verona per unin un. In via Garibaldi 51, in un condominio di 16 unità abitative, si era sviluppato un incendio in uno stanzino di un sottotetto rischiavando poi di propagarsi al resto della struttura. I pompieri sono arrivati con due squadre e hanno avuto ragione del fuoco intervenendo dall'interno e dal tetto utilizzando l'autoscala. L'evento si è concluso dopo circa due ore e tutti gli inquilini del condominio sono stati fatti rientrare in casa.