Incendio doloso alla scuola media Alghieri, gli studenti restano a casa

VERONA - Nella notte tra lunedì e martedì i Vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere l'incendio sviluppatosi all'interno di una scuola media a Verona. Erano le 23.30 circa quando sono giunte le prime chiamate alla sala operativa dei pompieri, segnalando le fiamme all'interno della scuola media Dante Alighieri in via Porta Catena 4. I Vigili sono intervenuti con 10 unità e 3 mezzi per estinguere le fiamme che stavano interessando un vano al primo piano e parte di un cipresso del giardino. L'evento ha anche lesionato la struttura della stanza dove si è sviluppato il fuoco e parte dell'impianto elettrico. La scuola rimane non fruibile a causa del fumo che ha invaso molti locali.

Le operazioni di sono concluse alle ore 3 circa.Sul posto Polizia di Stato e Polizia Locale.

Il sospetto è che l'incendio possa essere doloso.