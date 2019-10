Rustico a fuoco a Parona: distrutto il tetto e il solaio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VERONA - Dalle ore 18,00 di ieri, 05 Ottobre, i vigili del fuoco sono impegnati in località Parona nel comune di Verona per un incendio tetto. Il rogo ha interessato un rustico di circa 80 mq, disposto su 2 piani più sottotetto sito in strada Monte Cillaro.Il fuoco, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, ha distrutto il solaio del primo piano e il tetto.I pompieri giunti sul posto con 3 mezzi e 7 uomini sono riusciti solo a notte inoltrata a domare le fiamme che avvolgevano lo stabile e salvare le due abitazioni adiacenti, le operazioni di spegnimento sono state particolarmente impegnative anche a causa della via molto stretta che ha reso impossibile poter raggiungere il luogo con mezzi adeguati. Il lavoro dei vigili del fuoco continua anche questa mattina per domare gli ultimi focolai presenti sotto le macerie e mettere in sicurezza il sito.