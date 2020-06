Torna a casa e la trova devastata dal fuoco. "Salvi" altri tre alloggi

Ultimo aggiornamento: 17:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESCHIERA - L'inquilina era fuori casa, quando è tornata ha trovato. I pompieri hanno dovuto domare un incendio molto forte che ha avvolto una palazzina, a Peschiera del Garda in via Toscana 8. La prima squadra di pompieri, giunta con due automezzi dal vicino, ha trovato un appartamento al primo piano completamente avvolto dal fuoco: leuscivano dalle finestre ed avevano già intaccato i serramenti dell'appartamento al piano superiore.Immediata la richiesta di B: altre due squadre, tra cui una con un'autoscala, sono partite dalla sede centrale di Verona. I vigili muniti dihanno percorso le scale invase dal fumo dell'incendio ed hanno. Le forze messe in campo hanno permesso di limitare i danni agli appartamenti superiore ed inferiore e di salvare altre tre abitazioni. L'intervento è durato circa 4 ore ed ha visto impiegati 16 pompieri e 5 automezzi.