​Appicca il fuoco a un capanno vicino a una casa: arrestata una 58enne

CASTEL D'AZZANO (VERONA) - I Carabinieri della Compagnia di Villafranca di Verona hanno arrestato una donna di 58 anni, residente nel mantovano ma di fatto senza fissa dimora, per il reato di danneggiamento seguito da incendio. I militari dell'Arma sono intervenuti all'alba a Castel d'Azzano (Verona) assieme ai Vigili del fuoco di Verona, in quanto era stato segnalato un incendio all'interno di una corte privata. Le fiamme avevano preso avvio da un piccolo capanno in legno contenente alcuni attrezzi da giardinaggio e delle biciclette, poi si erano propagate ad un gazebo adiacente, annerendo anche il muro dell'abitazione vicina.



I danni sono stati limitati e nessuno è rimasto ferito, ma la natura dolosa del rogo è apparsa evidente. La ricostruzione dei carabinieri ha permesso di appurare che ad appiccare il fuoco in quel cortile era stata una donna, che è stata trovata dai militari dell'Arma in stato confusionale, non troppo distante dall'area interessata dall'incendio. La donna ha ammesso di essere l'autrice del gesto, senza però chiarirne i motivi. Nel rito direttissimo in Tribunale il giudice ha convalidato l'arresto applicando la misura dell'obbligo di firma tre volte alla settimana alla Polizia Giudiziaria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA