Incendio in una palazzina di tre piani: condominio inagibile

DOLCÈ - Poco prima delle 20 dell'11 agosto i vigli del fuoco sono stati impegnati a Dolcè, in via Passo Napoleone al civico 997/A, per unche si è sviluppato all'interno di unadi 3 piani. I pompieri, intervenuti dalla sede centrale e dal distaccamento di Bardolino non numerose unità e mezzi, hanno contenuto le fiamme ed evitato che il fuoco si propagasse al resto della struttura composta in tutto da 6 unità abitative; al momento dell'evento nessuno era all'interno dell'edificio, occupato abitualmente da circa 20 persone. In attesa di specifiche verifiche strutturali, in via precauzionale è stato. L'intevento si è concluso dopo circa 5 ore con il rientro di tutte le squadre. Sul posto Carabinieri di Caprino Veronese e San Pietro in Cariano.