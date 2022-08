Incendio distrugge capannone di un allevamento avicolo

VERONA - I Vigili del fuoco sono stati impegnati per domare un incendio divampato questa mattina, 18 agosto, in un capannone agricolo a San Giorgio in Salici, frazione del comune di Sona (Verona). Le fiamme sono divampate in uno dei 5 capannoni di un allevamento avicolo, che tuttavia aveva da poco proceduto alla vendita dei polli. Il rogo quindi ha danneggiato la struttura, senza conseguenze per nessun animale. Ancora da chiarire le cause dell'incendio che è scoppiato durante il temporale che si è abbattuto sul veronese.