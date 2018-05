Incendio devasta un colorificio: altissima colonna di fumo nero

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OPPEANO - Dalle 14.20, i vigili del fuoco sono impegnati in via Quaiotto, ad Oppeano (Verona), per lo spegnimento di undivampato all’interno di undi circa. Le squadre intervenute da Verona e Rovigo con 9 mezzi antincendio pesanti, tra cui 4 autopompe serbatoio, 3 autobotti, un’autoscala e il carro NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) e 30 operatori, sono riusciti a contenere l’incendio al solo reparto magazzino di circa 700 metri quadrati, evitando l’estensione alla parte produttiva e ai depositi di materia prima per la lavorazione.In corso lo spegnimento dei vari focolai. Sul posto il personale dell’, dello, carabinieri e polizia locale. Nessuna persona è rimasta ferita. La, appena divampato l’incendio, è stata visibile da chilometri di distanza. Le operazioni dei vigili del fuoco proseguiranno presumibilmente fino a notte. Non sono al momento note le cause del rogo.