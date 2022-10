Incidente e principio d'incendio nel parcheggio del centro commerciale Adige

VERONA - Allarme a Verona per un incendio scoppiato all’interno di uno dei parcheggi sotterranei del centro commerciale Adige a causa di un incidente tra due auto accaduto poco dopo le 15.

Sul posto i vigili del fuoco di Verona assieme alla Polizia locale. Non vi sarebbero feriti e l’incendio sarebbe stato messo sotto controllo dai vigili del fuoco. Il timore era che l’incendio si propagasse ad altre vetture e soprattutto che fumo e fiamme raggiungessero i piani superiori del centro commerciale. Problemi al traffico in via Copernico.