VERONA - Erano le 5 della notte scorsa quando gli inquilini di un'appartamento in via Gentilin a Verona sono stati svegliati dal fumo che stava invadendo la casa. La famiglia è riuscita rapidamente a mettersi in salvo in giardino e ha chiamato i soccorsi. I Vigili del fuoco sono intervenuti con due squadre e sette unità ed hanno avuto ragione delle fiamme che si erano sviluppate nella zona giorno. Fortunatamente non si contano feriti, ma il...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati