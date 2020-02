In fiamme il bosco sopra l'abitato: paura a Negrar

Nella serata di ieri - 27 febbraio - i vigili del fuoco di Verona sono stati allertati per un incendio che si stava propagando nel bosco sopra l'abitato di Negrar, in Valpolicella. I pompieri sono intervenuti con due squadre e due mezzi fuoristrada con allestimento specifico per la lotta agli incendi boschivi ed hanno circoscritto i fronti di fiamma impedendo che l'incendio di allargasse ad altri alberi. Le operazioni sono risultate particolarmente impegnative perchè la zona era impervia ed il personale lavorava nell'oscurità.I Vigili sono stati coadiuvati nelle operazioni di estinzione da una squadra di antincendi boschivi del luogo. Le fiamme hanno bruciato circa 5000 mq di bosco e sottobosco ed impegnato il personale per circa due ore.