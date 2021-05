Incendio a Bardolino, osteria in fiamme: le strade intasate rallentano i soccorsi

VERONA - Un incendio si è sviluppato oggi, domenica 9 maggio, nel centro di Bardolino (Verona), sulla sponda veronese del lago di Garda, all'interno dell'osteria «Ai due Nani». Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Verona, supportati anche dai colleghi di Ala (Trento) e Mantova. I pompieri hanno spento l'incendio e hanno messo in sicurezza l'edificio. Non ci sono stati feriti, ma si sono verificati danni al tetto dell'edificio. Ancora da chiarire le cause del rogo.